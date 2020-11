Giallorosse ko contro il Milan, scivolano a metà classifica

Perde la Roma Femminile contro il Milan. Decisiva, per il k.o. delle giallorosse, la rete su rigore di Giacinti, dopo che la Roma era rimasta in 10 per l’espulsione del portiere Baldi. «Non posso ritenermi insoddisfatta della prestazione, ma la vittoria non arriva - le parole di coach Bavagnoli - Dobbiamo essere più cattive, ma ce lo diciamo da troppo tempo». Il campionato ora si ferma e tornerà nel primo weekend di dicembre, mentre la partita di Coppa Italia contro la Roma CF prevista per mercoledì è stata ulteriormente rinviata.

(corsera)