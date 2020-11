Gervinho show ritrova la Roma. Liverani svolta?

Domenica Gervinho ritroverà la Roma. A questa partita tiene in modo particolare: in giallorosso ha cominciato la sua avventura in Italia, quando lo chiamò l’allenatore Rudi Garcia nel 2013. Tra i tifosi romanisti ha lasciato ottimi ricordi e, ora che se lo trovano contro come avversario, serpeggia una comprensibile paura: le sue accelerazioni sono micidiali, ne sa qualcosa l’Inter che, in questo campionato, è stata punita due volte dalla freccia del Parma. Con lui la squadra di Liverani può ritrarsi e puntare sul contropiede oppure tentare di aggredire più in alto il nemico, puntando a rubargli il pallone per innescare immediatamente l’ivoriano. Al fianco di Gervinho dovrebbe esserci Inglese che, lentamente, sta tornando sui normali livelli di forma.

(Gasport)