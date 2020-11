GENOA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Torna Mancini, Karsdorp favorito su Bruno Peres

LAROMA24.IT - Nell'ultimo match prima della pausa per le Nazionali la Roma di Paulo Fonseca vola a 'Marassi' per sfidare il Genoa di Rolando Maran. Dopo la vittoria in Europa League per 5-0 sul Cluj, i giallorossi dovranno rinunciare a Edin Dzeko, risultato positivo al Coronavirus. Al suo posto ci sarà Borja Mayoral, fresco di doppietta proprio contro la squadra rumena. Ancora Mirante tra i pali, mentre in difesa si rivedrà Mancini. Karsdorp favorito su Bruno Peres, sulla trequarti agiranno Pedro e Mkhitaryan.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Mayoral.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Mayoral.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

IL ROMANISTA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Peres, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola: Mkhitaryan, Pedro; B.Mayoral.

