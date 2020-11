Friedkin, un doppio colpo per la Roma

La Roma sul fronte societario continua a lavorare per rafforzare la propria struttura e individuare i giusti nome per portare il club in alto. Per questo motivo Dan e Ryan Friedkin sono costantemente per valutare nomi e soprattutto per avere riunioni con i vari candidati. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbero tre i nomi in lizza in questo momento, che i texani vorrebbero avere nella Capitale: Luis Campos, Giovanni Sartori e Andrea Berta. Il primo potrebbe arrivare, ma non resterebbe per più di sei mesi a Roma vista la residenza a Montecarlo dove deve vivere per alcuni mesi. Questo non sembra essere un problema però, visto che il suo ruolo sarebbe quello di consigliere del club. Il secondo nome, quello di Sartori, nonostante sia in scadenza di contratto non sembra facile da strappare alla famiglia Percassi. Infine c'è Berta, che però non sembra voler rescindere il proprio contratto con l'Atletico Madrid.

(gasport)