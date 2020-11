Fonseca spegne l'entusiasmo: «Scudetto? Ci vuole equilibrio»

Nessuna sconfitta sul campo (il 3-0 a tavolino contro il Verona non è responsabilità della squadra), 11 punti in classifica come Napoli ed Inter e da quando Smalling è titolare (due partite) la Roma non ha incassato gol. Questo il quadro giallorosso finora in stagione e Fonseca si è preso la sua piccola rivincita: il tecnico è partito con poco credito da parte della proprietà ma grazie ai risultati è riuscito a guadagnarsi la fiducia (a tempo).

«La nostra intenzione è di fare meglio della scorsa stagione, ma bisogna continuare con ambizione tenendo sempre questo atteggiamento», dice Fonseca. E a chi gli chiede di scudetto, risponde con una risata: «Ci vuole equilibrio. Non è perché abbiamo vinto contro la Fiorentina possiamo pensarci. Juventus e Inter sono le più preparate per vincere, noi siamo una squadra in evoluzione».

(Il Messaggero)