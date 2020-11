Fonseca, sosta da imbattuto: «Noi meglio con Cristante»

Paulo Fonseca, con la vittoria a Genova, resta l'unico allenatore imbattuto sul campo sia in Italia che nelle coppe europee. La striscia positiva della Roma è macchiata solo dal 3-0 a tavolino rimediato con il Verona (0-0 sul campo) e oggi il club giallorosso discuterà l'appello con la speranza di riavere quel punto che lo porterebbe secondo in classifica a quota 15 al pari del Sassuolo.

Nell'attesa Paulo si gode un inizio sprint. Mayoral è stato catapultato tra i titolari a causa della positività di Dzeko al Covid-19, una prestazione poco brillante come certificato dallo stesso portoghese che lo ha tenuto in campo fino al 16' della ripresa: «Quando l'ho sostituito con Cristante abbiamo fatto meglio. Borja quasi sempre ha preso decisioni giuste, ha lavorato molto e fatto una buona partita. Ha sbagliato un gol, ma è normale».

«È stata una vittoria di carattere - prosegue - , sempre con atteggiamento forte. Loro sono riusciti a segnare all'unico errore che abbiamo fatto. È molto importante che il nostro gioco non cambi, anche quando non abbiamo calciatori importanti come Dzeko. Abbiamo preso un gol ma ne abbiamo fatti tre, potevamo farne 4 o 5».

(Il MEssaggero)