Fonseca sorride coi "vecchietti": "C'è equilibrio"

La Roma deludente in Europa League lascia il palcoscenico a una squadra che con le prime scelte fa vedere tutta un'altra storia, battendo la Fiorentina 2-0. Fonseca si affida al tridente delle meraviglie con Dzeko, Mkhitaryan e Pedro e in classifica i giallorossi agganciano Inter e Napoli, portandosi ad un punto dal terzo posto.

"Sono molto soddisfatto della prestazione - sorride Fonseca -. Noi da scudetto? Juventus ed Inter sono le squadre favorite per vincerlo, noi manteniamo l'equilibrio. Vogliamo tornare in Champions, facendo quindi meglio della scorsa stagione". 14 risultati utili consecutivi per la Roma, comprendendo il finale della scorsa stagione e il pari sul campo di Verona, 3° gol in sei gare per Pedro.

(La Repubblica)