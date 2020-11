Fonseca senza difesa a Cluj: Smalling, Mancini e Ibanez out

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Porte girevoli all’infermeria di Trigoria. Se Dzeko è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà convocato per la gara di domani con il Cluj, al contrario Fonseca dovrà fare a meno di Smalling, Mancini, Ibanez, Kumbulla e Fazio. Gli ultimi due sono ancora positivi al Covid e sperano di negativizzarsi quanto prima, mentre gli altri centrali sono alle prese con problemi fisici che li mettono in dubbio anche per il big match con il Napoli.

Lo staff medico della Roma ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo le risonanze magnetiche a cui si sono sottoposti Mancini e Ibanez, visto che gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, confermando la diagnosi di due risentimenti (adduttore e flessore) da monitorare giorno per giorno. Seguirà più o meno lo stesso percorso di recupero Smalling, che lunedì era tornato a lavorare con i compagni, mentre ieri è stato costretto a svolgere una seduta individuale per un fastidio al ginocchio. Il dolore articolare, lo stesso che gli ha fatto saltare le tre partite dopo il ritorno in Italia, lo aveva accusato nella sfida con il Genoa e al momento non sono bastate due settimane di allenamenti specifici per guarire. I tre faranno di tutto per recuperare in questi giorni, ma almeno in Romania Fonseca sarà costretto a schierare Jesus e Cristante, col possibile ritorno alla difesa a 4.