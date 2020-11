Fonseca segna un gol dalla panchina, la Roma cresce

In un campionato in cerca di padrone quale può essere il ruolo della Roma, arrivata alla quindicesima partita senza sconfitte sul campo? IlGenoa non è un banco di prova sufficiente per fare sogni proibiti, però il modo con cui la Roma ha vinto ieri è tutt’altro che banale e dimostra una crescita che può spaventare anche le candidate allo scudetto.

Fonseca si è presentato aMarassi senza il centro di gravità permanente (Dzeko) e dell'assenza di Zaniolo non si ricorda più nessuno. In più, dopo pochi minuti, si è infortunato Spinazzola. Fonseca ha vinto la gara con un cambio da grande tattico: fuori Borja Mayoral e dentro Cristante, mossa ha portato Pellegrini in posizione più avanzata e Mkhitaryan da «falso nueve». La nuova disposizione ha mandato in tilt il Genoa, che era passato alla difesa a 3, e l’armeno sene è andato a casa con il pallone dopo una tripletta.

(Corsera)