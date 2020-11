Fonseca respira: Perez e Spinazzola pronti per il Parma

Leonardo Spinazzola e Carles Perez hanno ripreso ad allenarsi in gruppo e, salvo sorprese, ci saranno domenica all’Olimpico contro il Parma. In dubbio Chris Smalling, che non si è mai allenato per un’intossicazione alimentare che nel fine settimana lo ha debilitato. Mancano ancora tre allenamenti, ma Fonseca è costretto a fare i conti anche con l’emergenza perché Fazio e Kumbulla sono out per il Covid. L’argentino potrebbe fare un tampone nelle prossime ore, per l’ex Verona appuntamento alla settimana prossima. Occhi puntati su Dzeko: il test a cui è stato sottoposto ieri ha dato ancora esito positivo, ma il bosniaco sta meglio e oggi ne farà un altro, con l’auspicio di recuperare almeno per la panchina.

Oggi tornerà in gruppo anche Mirante, ma non è così scontato che domenica giochi lui. Sulla carta Fonseca vorrebbe continuare l’alternanza con Pau Lopez (l’italiano in campionato, lo spagnolo in coppa), ma bisognerà vedere come reagirà Mirante. Anche in questo caso, la sosta potrebbe aver fatto bene a Pau Lopez che ha avuto due settimane di tempo per allenarsi con continuità. Altro rinnovo in Primavera: dopo Zalewski, prolunga anche Ndiaye.

(Gasport)