Fonseca, quotazioni in rialzo. Ma non si fida del Cluj: "Guai a snobbarlo"

La Roma non vuole più fermarsi. I giallorossi infatti sono attualmente imbattuti in questa stagione, escludendo la sconfitta a tavolino contro l'Hellas Verona arrivata però dopo un pareggio per 0-0 sul campo. Per questo la partita di Europa League di questa sera, che vedrà i giallorossi scendere in campo alle 18:55 contro il Cluj, mette in palio non solo i tre punti ma anche il primo posto nel girone. Fonseca sa però che gli ostacoli si trovano sempre dietro l'angolo, per qesto non vuole che si sottovaluti la partita e soprattuto l'avversario che, come ricordato dal portoghese, lo scorso anno ha eliminato la Lazio e soprattutto non perde da 15 partite consecutive. I Friedkin intanto però apprezzano l'operato del mister, che sta mettendo tutto se stesso nel progetto Roma per far in modo di tornare prima di tutto in Champions League e poi magari ad alzare un trofeo che nella Capitale manca da troppo tempo.

(gasport)