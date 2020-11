Fonseca pesca dalla Primavera. Fiducia a Mayoral

Lo stop del campionato Primavera potrebbe rivelarsi addirittura una risorsa per i giovani più talentuosi del vivaio della Roma. Fonseca è infatti intenzionato a portare con sé alcuni dei prospetti più interessanti allenati da Alberto De Rossi, per permettere loro di allenarsi stabilmente con la prima squadra e prendere parte, almeno dalla panchina, alle sfide dei grandi.

Per quanto riguarda il match contro il Genoa, poi, sarà Borja Mayoral a sostenere il peso dell'attacco tentando di non far rimpiangere l'assenza di Edin Dzeko, positivo al Coronavirus. Lo spagnolo è fresco di una doppietta realizzata contro il Cluj in Europa League e vuole conquistare la fiducia dei tifosi.

(La Repubblica)