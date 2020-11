Fonseca niente scuse: "Senza coraggio. Non abbiamo fatto niente per vincere"

Il Napoli si impone per 4-0 ai danni della Roma, che non perdeva in campionato da sedici giornate consecutive. Al termine della gara però, che ha visto i giallorossi non essere mai veramente in partita, il tecnico Fonseca non ha cercato alcun tipo di scusa. Ha dato i gisuti meriti alla squadra di Gattuso e ammesso che la Roma non è stata coraggiosa, analizzando poi la gara sotto il piano tattica con grande lucidità. «Abbiamo avuto poco coraggio, quello che invece serviva per affrontare una squadra forte come il Napoli. Loro hanno meritato la vittoria, ma noi non abbiamo fatto niente per portare a casa il risultato. Ma non eravamo i migliori del mondo prima di questa gara e non siamo i peggiori ora. Dobbiamo capire cosa non è andato. E non è vero che contro le grandi non vinciamo, perché in passato è successo. Ogni gara è un test valido. La verità è che siamo mancati di aggressività, non abbiamo chiuso lo spazio tra le linee, senza essere corti. Li facevamo entrare troppo facilmente. Abbiamo anche iniziato bene, ma senza dare continuità. E anche nella circolazione non siamo stati bravi» sono state le sue parole al termine del match.

(gasport)