Fonseca: "Il nuovo contratto non dipende da me"

La Roma grazie al gioco di Fonseca continua a vincere sul campo, sedicesimo risultato utile consecutivo conquistato in campionato. Al termine della gara una delle domande che è stata posta al tecnico portoghese è stata quella relativa al suo contratto, in scadenza al termine di questa stagione. "È una cosa che non dipende da me ma non sono preoccupato di questa situazione. Sono solo focalizzato sulle partite. Sono soddisfatto perché la squadra sta giocando bene e vincendo. La cosa più importante è la vittoria e fare queste prestazioni. Non voglio concentrarmi sulla classifica" è stato il suo commento.

