Fonseca ha trovato l'alchimia giusta

Con i tre segnati ieri a Marassi siamo già a quota 23. La Roma sta iniziando a segnare con una facilità quasi disarmante: basti pensare che nelle ultime tre partite dei giallorossi sono arrivati ben 10 gol, alla media di 3,33 a partita.

La Roma non solo ha trovato equilibrio, ma anche maggiore pericolosità nella fase offensiva. Questo perché la punta centrale (ieri in campo c’era Borja Mayoral, la prestazione dello spagnolo è stata ancora una volta deludente) è assistito da vicino da due trequartisti di grande qualità come Pedro e Mkhitaryan. E perché in fascia c'è almeno un terzino che spinge con continuità (più Spinazzola degli altri), accompagnando la manovra e giocando di fatto da attaccante aggiunto.

Alla fine, ovviamente, Fonseca sorride, perché questa vittoria gli permette di arrampicarsi fino al terzo posto, mettendosi alle spalle squadre del valore di Juventus, Inter e Atalanta. «È stata una vittoria di carattere, abbiamo giocato sempre con l’atteggiamento giusto - dice l'allenatore della Roma -. E abbiamo creato anche tante occasioni per fare gol. Io ho visto una squadra che ha giocato sempre con grande carattere».

(Gasport)