Fonseca gongola: "Mi è piaciuto tutto"

IL TEMPO (F. BIAFORA) - “Mi è piaciuto tutto”. Fonseca può godersi l’ennesimo risultato positivo di stagione, che per ora vede la sua Roma imbattuta sul campo in attesa di capire l’esito del ricorso sul 3-0 a tavolino con il Verona (“Non abbiamo avuto nessun vantaggio in quella situazione, Fienga mi ha detto che stanno facendo di tutto per il ricorso”, le dichiarazioni del portoghese). Il tecnico giallorosso è appagato per il successo con il Cluj, battuto con un rotondo risultato che non deve sminuire quanto fatto dalla squadra capitanata ieri sera da Cristante: “Può sembrare una partita facile - sottolinea Fonseca - ma questa squadra aveva buoni risultati in Europa League, è stata tre volte campione in Romania. Siamo entrati in campo bene, abbiamo fatto una partita molto seria con l’atteggiamento, è stato importante non prendere gol. I giocatori si sentono sicuri ed è positivo che non cambiano le intenzioni del gruppo mettendo calciatori diversi. Abbiamo parlato e ci siamo detti che dovevamo entrare più forte nella partita e fare i gol presto per gestire più tardi”. Nella terza gara europea c’è stata anche qualche variazione tattica rispetto al consueto 3-4-2-1: “Abbiamo optato per questa soluzione dei tre mediani perché loro avevano un modo di giocare molto diretto e lungo e sono molto forti sulle seconde palle. Volevamo giocare subito in avanti dopo il recupero. L’intesa di Borja Mayoral con Mkhitaryan e Pedro è stata positiva, è un giovane a cui dobbiamo dare tempo. Sono contento che abbia fatto due gol perché è un bene per la sua fiducia”. L’allenatore ha poi dato aggiornamenti sull’infermeria: nessun problema per Karsdorp, rimasto in panchina soltanto per una scelta, mentre Diawara non ce la farà per il Genoa e tornerà dopo la sosta insieme a Calafiori. Uno dei protagonisti sul campo è stato Borja Mayoral, riuscito a sbloccarsi e a trovare anche la personale doppietta dopo le prime due opache prestazioni: “E’ stata una notte splendida, i primi gol all’Olimpico. Sono felicissimo - le parole dello spagnolo - della prestazione di tutta la squadra. Il mister mi sta dimostrando la sua fiducia schierandomi sempre in Europa League. Ho bisogno di tempo per ambientarmi al nuovo campionato, ma sento sempre la fiducia di Fonseca e dei compagni. Le difese italiane sono più difficili da affrontare, però credo che è un campionato dove posso crescere molto e sono felice di essere qui. Spero di ottenere ottimi risultati”. Se lo augurano tutti a Trigoria, specialmente Dzeko che spera di poter continuare a rifiatare in coppa. Almeno fino agli eventuali turni decisivi.