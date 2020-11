Fonseca e il futuro, in gioco il rinnovo. Dzeko, oggi il tampone

La Roma prepara lo sprint che la porterà da domenica prossima, quando incontrerà il Parma all’Olimpico alle ore 15, fino a Natale con dieci partite in un mese tra Serie A ed Europa League. Fonseca proverà a non scivolare fuori dalla zona Champions League, piazzamento vitale per il futuro della Roma e della sua carriera. Il suo contratto con il club capitolino è in scadenza il prossimo giugno, il tecnico ha un’opzione per il rinnovo legata ai risultati, ma soprattutto alla volontà del club. Per il momento però, nessuno dentro Trigoria ha intenzione di prendere velocemente questa decisione, cercando di ponderarla al meglio, come quella per la scelta del nuovo direttore sportivo: l’ultimo nome è quello di Frank Arnesen, 64 anni, danese dt del Feyenoord. Intanto per quel che riguarda il campo, Dzeko, che si continua ad allenare a casa, oggi si sottoporrà al tampone per provare a rientrare in tempo per la sfida al Parma. È di ieri, infine, la notizia che sono state contagiate dal virus anche la moglie e la figlia del centrocampista Lorenzo Pellegrini, risultato positivo dopo la gara con il Genoa.

(La Repubblica)