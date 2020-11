Fonseca: «Con questa Roma obiettivo Champions»

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Non parlate di scudetto. Dopo la miglior partita stagionale della sua Roma Fonseca ha mantenuto i piedi ben saldi a terra, consapevole che quello attuale è un campionato dove ci sono diverse possibilità per inserirsi nella corsa al vertice, senza però la necessità di cimentarsi già da ora in eccessivi voli pindarici: «Io devo essere sempre equilibrato, non è perché abbiamo fatto una buona partita allora possiamo pensare allo scudetto. Ho già detto che Juventus e Inter sono le favorite, sono le squadre che si sono preparate di più. Il Sassuolo è una squadra fortissima, non sono sorpreso. Penso al Leicester, nessuno credeva che potesse diventare campione in Premier. Noi vogliamo far meglio della scorsa stagione e fare meglio vuol dire entrare in Champions. Vogliamo essere più equilibrati e pensare soltanto alla prossima sfida».

Il tecnico portoghese è particolarmente soddisfatto del quarto clean sheet stagionale dei suoi (incluso quello sul campo con il Verona, tra due giorni sara discusso il ricorso), ma sa che si può ancora migliorare, soprattutto nella fase di finalizzazione: «È stata una vittoria importantissima, abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che ha molte qualità. È stata una gara quasi perfetta in tutti i momenti, la Fiorentina non ha mai avuto possibilità di fare gol, con grande sicurezza abbiamo pressato al momento giusto e creato tante occasioni. Sono molto soddisfatto con i ragazzi, abbiamo fatto - ribadisce Fonseca - una grandissima gara. Non abbiamo sbagliato nulla, l'aggressività nel difendere è stata la cosa migliore. Possiamo migliorare nell'ultimo passaggio, nell'ultima decisione, dobbiamo capitalizzare le occasioni. Dobbiamo mantenere questo atteggiamento con tutte le squadre e migliorare, abbiamo avuto un grande spirito di squadra».

Intanto mentre la Roma oggi riprenderà gli allenamenti in vista dell'impegno di giovedì contro il Cluj, penultimo match del ciclo tra le due finestre delle nazionali, i Friedkin sono impegnati incessantemente nella ricerca di un direttore sportivo. I proprietari texani, segnalati a Lisbona nei giorni precedenti alla gara con la Fiorentina, hanno definitivamente cassato il nome di Boto dalla lista: il portoghese, che non ha avuto alcun contatto con Fonseca riguardo ad un possibile trasferimento in Italia, è stato incontrato ma non è lui l'uomo giusto per i Friedkin. Anche perché lo Shakhtar non ha nessuna intenzione di rescindere in anticipo il contratto di tre anni rinnovato a giugno, a meno del pagamento di una clausola rescissoria.