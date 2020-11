Fonseca alla ribalta: «Il calcio offensivo, la mia ossessione»

Fonseca saprà soltanto dopo la rifinitura di oggi se Ibanez, Mancini e Smalling potranno andare a Napoli con la squadra. Ieri si sono allenati in parte da soli e in parte con il gruppo: Smalling sembra aver risolto i problemi al ginocchio, Mancini e Ibanez, pur non avendo fastidi muscolari, per ora non forzano. In ogni caso, Fonseca nel futuro stadio Maradona si affiderà alle sue certezze. Torneranno quindi Mirante in porta, Veretout e Pellegrini a centrocampo, Karsdorp sulla fascia destra e i tre intoccabili davanti Pedro, Mkhitaryan e Dzeko.

(Corsera)