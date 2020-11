Fonseca: "Abbiamo un’identità"

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Gongola e si gode la sua Roma. La squadra di Fonseca continua a vincere e convincere a restare imbattuta sul campo, dove è sempre più chiara la mano dell’allenatore, che per tutta la scorsa stagione ha chiesto di avere tempo per costruire l’idea di gioco che aveva in mente e di non giudicare il suo operato dopo pochi mesi. E ora i risultati gli stanno dando ragione.

«Abbiamo fatto un’ottima partita, così si rinforza l’identità della squadra. Abbiamo segnato tre gol, ma abbiamo creato di più. E’ importante avere ambizione e sicurezza difensiva. Abbiamo delle cose da migliorare, creiamo tante situazioni e dobbiamo migliorare la finalizzazione. Dobbiamo fare più gol», l’analisi del tecnico romanista, che quotidianamente catechizza i suoi giocatore per le prossime nove partite da giocare entro Natale.

Il portoghese è conscio che sarebbe un enorme errore pensare di credersi già grandi e il segnale che manda, nonostante gli elogi, è quello di mantenere i piedi ben saldi a terra: «Sono soddisfatto della prestazione della squadra. Dobbiamo pensare a far crescere il gruppo. Pensiamo solo alla prossima partita e non alla classifica. Ora è importante riflettere sul nostro lavoro. Per me è molto importante sentire che tutti i giocatori sono pronti per giocare. Con tanti problemi che abbiamo avuto era fondamentali che i calciatori schierati facessero questo tipo di partita». [...]