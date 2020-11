Focolaio giallorosso: Pellegrini, Fazio e Santon positivi

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Nuovo giro di tamponi e nuovi positivi al Covid-19 in quel di Trigoria. I test effettuati ieri hanno riscontrato che Pellegrini, Fazio e Santon sono il nono, il decimo e l’undicesimo giocatore della Roma ad aver contratto il virus dall’inizio della stagione. Negli ultimi giorni all’interno della società capitolina è scattato l’allarme rosso visto che venerdì è risultato positivo capitan Dzeko - la moglie Amra ha fatto sapere ieri su Instagram che lei e tutti gli altri componenti della famiglia sono risultati negativi - mentre i tamponi effettuati la notte precedente alla partita con il Genoa hanno riscontrato la positività del giovane portiere Boer, una situazione che ha costretto anche l’altro prodotto del vivaio Milanese a dare forfait per la sfida contro i liguri.

L’allerta è ai massimi livelli all’interno del club dei Friedkin, con la dirigenza che per monitorare al meglio i propri giocatori ha deciso di assumere un infermiere a tempo pieno all’interno del centro sportivo di Trigoria, in modo da far svolgere test giornalieri al gruppo squadra, che ha appena ritrovato Diawara e Calafiori. Le situazioni che preoccupano maggiormente sono quelle di Pellegrini e di Fazio, risultati negativi al test che ha preceduto l’ultima partita di campionato e positivi a quello effettuato lunedì mattina: il centrocampista ha giocato titolare, mentre il difensore argentino è andato in panchina a Marassi, quindi gli altri membri della rosa di Fonseca non possono dormire sonni tranquilli e continueranno con il protocollo di spostamenti casa-lavoro-casa previsto dalla ASL Roma 2. Diverso il caso di Santon che una decina di giorni fa ha accusato una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra e si è limitato a svolgere fisioterapia negli ultimi giorni, senza avere contatti con i compagni di squadra.