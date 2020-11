Fiducia a Mayoral, Fonseca: «Chi non ha coraggio non può giocare nella Roma»

La Roma ha la possibilità di guadagnare 4 punti nelle prossime 48 ore: 3 in trasferta contro il Genoa, in una giornata chiave per la corsa alla Champions League, 1 nell'udienza via web che deciderà l'esito del ricorso per la sconfitta a tavolino contro il Verona. Vuole una squadra coraggiosa, Paulo Fonseca: «Ci deve essere coraggio anche contro il pressing avversario: non buttar via la palla è un atteggiamento che può portarti dei vantaggi, anche se ogni tanto si fanno degli errori. Un giocatore senza coraggio non può giocare in questa squadra».

(Corsera)