Ferrero, la Sampdoria come garanzia per i debiti romani

Prende corpo il piano di rientro del presidente blucerchiato Massimo Ferrero, che a inizio settimana ha presentato presso il Tribunale di Roma la domanda di concordato preventivo per alcuni rami in perdita delle sue aziende, che dovrà essere valutata nelle prossime settimane. La Sampdoria non è direttamente coinvolta, ma rappresenta una sorta di valore che viene messo (nelle intenzioni di Ferrero stesso) come garanzia dell’operazione se nei prossimi trenta mesi, con le altre operazioni o con possibili incastri economici, non dovessero essere coperti i creditori.

La proposta di Ferrero prevederebbe la cessione di due sale romane (l’Adriano e l’Admiral) e di una in Toscana, oltre che di altri cinema chiusi dalla primavera scorsa sia nella capitale sia a Bologna. A livello immobiliare, invece, si parla anche della possibile vendita di un complesso residenziale romano, oltre ad altri immobili. Una situazione, dunque, alquanto articolata che nei prossimi mesi potrebbe far registrare i

primi passi avanti.

(Gasport)