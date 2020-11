Femminile: 2-2. Le giallorosse si fanno riprendere

E' sfumata negli ultimi 10 minuti la vittoria per la Roma Femminile: pareggio al Tre Fontane per 2-2 contro la Fiorentina, che nelle ultime 3 giornate aveva sempre perso. Il match era cominciato con il vantaggio della squadra ospite - 11' Sabatino - annullato dopo 8 minuti da Paloma Lazaro. Poi la rete di Serturini, che non è bastata a regalare i 3 punti alle ragazze di Betty Bavagnoli: è Bonetti a trasformare un calcio di punizione nel pareggio definitivo. Per la Roma è il quarto risultato utile di fila. Il campionato, dopo un’assemblea tra società e Divisione Calcio Femminile, proseguirà nonostante l’emergenza Covid.

(Corsera)