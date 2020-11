Fazio e Santon sono negativi, Kumbulla no

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Tutti a Trigoria con vista sul Napoli. Mentre Fonseca e 21 giocatori convocati saranno impegnati questa sera nella quarta sfida di Europa League contro il Cluj, nella Capitale gli infortunati e i calciatori appena guariti dal Covid lavoreranno per tornare a disposizione per la partita con i campani.

Per quanto riguarda Ibanez, Mancini e Smalling il tecnico portoghese si è detto «ottimista» sul loro recupero. L'inglese ha accusato un fastidio al ginocchio, il brasiliano al flessore e infine l'azzurro all’adduttore, ma tutti e tre dovrebbero essere pronti per andare in campo dal primo minuto stringendo i denti. Fazio e Santon hanno invece superato il problema del virus e hanno già svolto le visite di idoneità a Villa Stuart: la loro necessità è ora ritrovare la migliore forma fisica, in particolare il terzino è fermo da quasi un mese per una lesione muscolare. Ancora ai box Kumbulla e Zalewski, risultati positivi anche al tampone effettuato ieri.

Intanto per oggi è in programma la seconda udienza della causa dell'ex ds Petrachi contro il licenziamento deciso dalla Roma durante l’ultima estate. Durante il primo round presso il Tribunale del Lavoro il giudice Mormile non è riuscito a far conciliare le parti: il club giallorosso ha avanzato un'offerta economica, mentre Petrachi tramite i suoi legali ha chiesto un risarcimento danni pari a 5 milioni di euro. Dalla Procura Federale è poi arrivato l'avviso della conclusione delle indagini relative a Giuntoli e al Napoli (coinvolto per responsabilità oggettiva), un procedimento nato a seguito del contro-esposto presentato dalla Roma nel caso che ha portato all’inibizione del Ceo Fienga. L'avvocato Grassani ha chiesto l’accesso agli atti: i partenopei, che vanno verso il deferimento, dovranno decidere se patteggiare o se andare davanti al Tribunale Federale Nazionale.