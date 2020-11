Fallisce l'addio a Piazza Affari: Friedkin, meno soldi per il club

La Roma per ora resta quotata a Piazza Affari. Fallisce l'obiettivo di Dan Friedkin di togliere il club giallorosso dal listino milanese attraverso l'offerta pubblica totalitaria promossa dopo aver acquistato l'estate scorsa da James Pallotta l'86,6% del capitale della squadra. L'opa, partita lo scorso 9 ottobre a 0,1165 euro ad azione, ha raccolto l'adesione solo dell'1,674% del capitale, nonostante una settimana di proroga del periodo di offerta. Troppo basso il prezzo proposto dai nuovi proprietari americani: un terzo circa del valore del titolo quando l'opa è stata annunciata. Ora il nuovo proprietario americano potrebbe imporre una fusione dell'As Roma con un'altra sua società non quotata per arrivare poi alla cancellazione del club dal listino, ma si troverebbe, con ogni probabilità, a dover pagare un prezzo più alto di quello offerto con l'opa appena fallita. I soci di minoranza, infatti, potrebbero esercitare il diritto di recesso e in questo caso è previsto che le azioni vengano liquidate in base alla media aritmetica del valore di Borsa nei sei mesi precedenti alla convocazione dell'assemblea che dovrebbe dare il via all'operazione. Per capire quale strada deciderà di prendere Fredkin si tratterà di vedere quali saranno gli assetti societari in seguito all'iniezione di capitale da 210 milioni di euro già varata per rafforzare la società.

(Il Messaggero)