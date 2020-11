Emerson Palmieri: «Scudetto difficile ma la Roma è forte»

Voglia di Nazionale, voglia di serie A, voglia di Roma al vertice del campionato. Emerson Palmieri ha parlato della nostalgia l'Italia ma soprattutto della sua ex squadra, la Roma: «Parlare di scudetto è sempre difficile anche perché ci sono squadre, penso all'Atalanta, che stanno crescendo. Ma i giallorossi sono molto forti e hanno individualità in grado di fare la differenza». Roma e l'Italia gli sono rimaste conficcate nell'anima, a Londra nel Chelsea vede poco il campo: «Devo giocare con continuità, me lo ha detto anche Mancini. Tra due mesi vedremo il mercato: se gioco al Chelsea bene, altrimenti si va altrove. Io sono sereno: mi hanno cercato anche dall'Italia, ma sono state proposte non concrete. Sarei felice di tornare in serie A, ma non so quando potrà succedere, magari a gennaio, magari tra 5 anni. Nel calcio cambia tutto velocemente».

(Il Messaggero)