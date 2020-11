Emergenza in difesa per l’Europa

La difesa della Roma, che riabbraccia Smalling, non trova pace. Dopo le positività al Covid di Fazio e Kumbulla, Fonseca incrocia le dita per le condizioni di Ibanez e Mancini. Per entrambi questa mattina ci saranno gli esami a Villa Stuart per verificare la presenza o meno di una lesione. Si capirà se ci saranno domenica sera contro il Napoli, sperando anche che uno tra Kumbulla e Fazio si negativizzi. Per quanto riguarda Smalling c’è da capire se Fonseca lo manderà in campo dal primo minuto contro il Cluj dove gli unici a disposizione sono Jesus e l’adattato Cristante. Probabile la convocazione di Tripi della Primavera.

(Il Tempo)