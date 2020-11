Emergenza difensori. Anche Mancini e Ibanez k.o.

La Roma nonostante la vittoria per 3-0 ai danni del Parma è costretta ancora a fare i conti con la situazione infortuni. Nella giornata di ieri infatti Roger Ibanez, risentimento al flessore destro, e Gianluca Mancini, fastidio all'adduttore, avrebbe riscontrato dei problemi e nella giornata di oggi si sottoporranno ad accertamenti. Giovedì contro il Cluj i giallorossi potrebbero essere in emergenza nel reparto difensivo, anche perché rischiare uno dei due potrebbe dire perderlo per la trasferta di Napoli e per parte della stagione. Oggi intanto Edin Dzeko si sottoporrà a un nuovo test nella speranza che il tampone dia esito negativo per tornare a disposizione del tecnico portoghese.

(gasport)