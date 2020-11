Edin, oggi il test decisivo: è corsa contro il tempo per esserci con il Parma

Nella giornata di oggi Dzeko saprà se potrà giocare o meno domenica pomeriggio contro il Parma. Il bosniaco è infatti dal 6 novembre in isolamento per aver contratto il Covid-19 e nella giornata di oggi si recherà a Trigoria per sottoporsi al test del tampone. Qualora l'esito fosse negativo si potrà pensare al rientro, in cui Fonseca confida. Dzeko potrebbe non avere nelle gambe i novanti minuti, però sarebbe comunque recuperato per il tour de force che aspetta i giallorossi nel prossimo mese. Il tecnico portoghese infatti non potrà contare su Pellegrini, Kumbulla, Fazio e Santon, tutti positivi, ma potrà sperare nei rientri di Diawara e Calafiori. Quest'ultimo in particolare potrebbe partire dal primo minuto dopo che Spinazzola nella giornata di ieri ha lavorato a parte insieme a Mirante e Carles Perez.

(Il Messaggero)