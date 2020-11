Ecco la Roma più bella. Fiorentina, è notte fonda

Contro la Fiorentina si è vista la Roma più bella ammirata finora. Rispetto ai titolari contro il CSKA Sofia, Fonseca cambia otto giocatori, con i soli Spinazzola, Smalling e Mkhitaryan confermati. Iachini, invece, sceglie di schierare un attacco senza punti di riferimento, con Bonaventura e Castrovilli a turno pronti a dare appoggio a Callejon e Ribery. L’idea funziona per una decina di minuti con la Fiorentina che sfiora il gol due volte grazie a una conclusione di Castrovilli e un tiro cross dello stesso giocatore. Poi un lancio di Mirante per Dzeko, Milenkovic e Quarta vanno a contrasto senza prendere la palla, Spinazzola ne approfitta e segna l'1-0. Il match cambia, solo tre grandi parate di Dragowski su Dzeko, Karsdorp e Mkhitaryan tengono in vita la squadra di Iachini.

Nella ripresa Iachini inserisce Pulgar, al posto di Castrovilli, e i baby attaccanti ma la ripartenza sull’asse Veretout, Dzeko, Mkhitaryan viene santificata da Pedro, al 3° gol stagionale.

(Gasport)