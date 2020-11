Dzeko, un isolamento al lavoro. Oggi il test per tornare in campo

Edin Dzeko, ancora positivo al Covid, fa la guerra contro il tempo. Sono passati 10 giorni da quando il bosniaco si è fermato, una leggera febbre e qualche piccolo sintomo, che però ha superato brillantemente. E intanto, tra un allenamento e l'altro direttamente da casa e con addosso la tuta giallorossa, oggi, o al massimo domani, saprà se potrà essere a disposizione per la sfida contro il Parma di domenica. Se dovesse risultare negativo, si potrà procedere con la visita di idoneità e tornare a disposizione di Fonseca. Il tecnico portoghese dovrà però fare scelte attente, anche se dovesse essere a disposizione Dzeko avrebbe solo 4 allenamento sulle gambe e inoltre la Roma da qui in avanti è attesa da un tour de force: 10 partite in 30 giorni.

(Il Messaggero)