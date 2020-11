Dzeko stop, chance Borja

Dzeko è risultato positivo al Covid-19. Lo ha comunicato lo stesso centravanti su Instagram: «Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi. Forza Roma». La speranza è di rivederlo in campo dopo la sosta. E adesso Fonseca è preoccupato: nemmeno la ritrovata vena realizzata di Mayoral in Europa League lo rassicura. Perché al netto della doppietta al Cluj, lo spagnolo deve ancora dimostrare di poter essere il vice-Dzeko. Dubbi legati non al valore di Mayoral ma al ruolo che gli viene chiesto di ricoprire: ossia quello di sostituto del bosniaco. A Genova il tecnico portoghese potrebbe optare per un 3-4-1-2 con Mkhitaryan trequartista e la coppia Pedro-Borja.

(Il Messaggero)