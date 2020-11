Dzeko si riprende la Roma. E Napoli gli porta bene

Nella partita più importante, Paulo Fonseca ritrova il suo capitano. Stasera a Napoli Edin Dzeko, che non gioca titolare dalla gara del primo novembre contro la Fiorentina, proverà a riprendersi la Roma. Quattro gol per lui al San Paolo contro il Napoli. La voglia di sbloccarsi è tanta, anche perché al bosniaco - 109 reti in maglia romanista - mancano solo due gol per raggiungere Amedeo Amadei sul terzo gradino del podio dei marcatori romanisti all time. Contro la squadra di Gattuso sarà uno scontro verità, si potrà capire se le gerarchie della Serie A sono cambiate, anche se Fonseca frena. "Siamo all’inizio, dobbiamo aspettare. Non ho dubbi che Inter e Juventus lotteranno fino alla fine per vincere questo campionato." Non è stato convocato intanto Smalling, ancora alle prese col riacutizzarsi di un dolore al ginocchio sinistro, tornano Ibanez e Mancini: al loro fianco il ballottaggio è tra Cristante e Juan Jesus.

(corsera)