Dzeko non è ancora negativo: altro tampone entro domani

Edin Dzeko non è ancora negativo al Coronavirus, o almeno non totalmente. Il bosniaco aspetta di potersi sottoporre ad un ulteriore test che ne accerti la definitiva guarigione, per poi sostenere la visita di idoneità e tornare ad allenarsi. Il numero 9 sta bene e si sente bene, complice anche l'allenamento individuale portato avanti dalla sua villa di Casal Palocco. Sul suo eventuale impiego col Parma, poi, deciderà Fonseca. Difficilmente ce la farà, invece, Spinazzola: continua ad allenarsi a parte per un fastidio muscolare e il tecnico portoghese non vorrebbe rischiarlo, per evitare guai peggiori. Ma sull'assenza del laterale non è ancora detta l'ultima parola.

(Gasport)