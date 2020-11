Anche la sfida di Napoli tra una settimana è in dubbio per Edin Dzeko, ancora positivo al COVID-19: il bosniaco, che ha osservato 10 giorni di isolamento domiciliare prima del tampone, dovrà risultare negativo a due nuovi tamponi molecolari per poter tornare ad allenarsi col gruppo. Se anche ricominciasse a frequentare Trigoria da martedì o mercoledì non avrebbe molti allenamenti per tornare a regime entro la partita di Napoli.

(corsport)