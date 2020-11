Dzeko, Mkhitaryan e Pedro. Il «trio-Cocoon» della Roma fa volare la Roma di Fonseca

È stata una partita vera per pochi minuti del primo tempo, con una doppia iniziativa di Castrovilli, poi la tattica di Iachini si è rivelata un boomerang. La Roma è stata brava ad alternare l’azione manovrata al lancio lungo per Dzeko, come nel caso della rete di Spinazzola. Bellissima l'azione del «trio-Cocoon» ha chiuso definitivamente la gara. Per lottare davvero per le posizioni che contano, però, la Roma deve salire di tono negli scontri diretti.

(Corsera)