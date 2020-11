Dzeko in sospeso: oggi ancora un test. Caccia al nuovo ds

Nessuna novità ufficiale per quanto riguarda il tampone effettuato ieri da Edin Dzeko, ma il silenzio lascia pensare ad un esito non proprio rassicurante. Impossibile sciogliere i dubbi sull'eventuale presenza del bosniaco contro il Parma, almeno fin quando non saranno resi noti i risultati di un nuovo tampone, quello cui l'attaccante si sottoporrà nella giornata di oggi. Intanto i Friedkin si affidano a Charles Gould per la ricerca del ds. Identikit: giovane, che sia anche talent scout, che sia presente stabilmente a Trigoria, senza però accentrare su di sé troppi poteri, come è invece accaduto negli ultimi anni, con la proprietà distante.

(La Repubblica)