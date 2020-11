Dzeko buca il tanto atteso rientro. «Ma non siamo diventati scarsi»

La Roma ieri sera al San Paolo nono è riuscita a imprimere il proprio gioco. I giallorossi infatti non sono stati capaci di gestire la partita attraverso quei fondamentali che Fonseca ha ormai ben impresso alla squadra. Uno di questi riguarda senza dubbio il ruolo svolto dal capitano Edin Dzeko. Punto di riferimento in attacco e per i compagni che, rientrato ieri dal primo minuto dopo l'assenza per Covid-19, non è sembrato essere in partita. Però è proprio il bosniaco a fine partita a cercare di calmare le acque e ricordare che quello di ieri sera è il primo stop stagionale per la Roma: «Fino a oggi abbiamo fatto abbastanza bene, a parte con il Verona. Con il Napoli non eravamo noi: troppi palloni persi e tanti errori. Il Milan ha battuto quasi tutte le grandi, solo contro di noi ha pareggiato. Il Napoli ha meritato, ma contro la Juve abbiamo giocato molto bene e meritavamo di vincere. L'ultima partita intera che ho giocato risaliva a un mese fa, ho bisogno ancora di un po' di tempo. Spero di tornare al più presto al 100%».

(Il Messaggero)