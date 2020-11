Dzeko ancora positivo, salta il Parma. Smalling ko, difesa in emergenza

Difesa in emergenza per la Roma in vista della sfida con il Parma. Oltre a Kumbulla, Fazio e Santon positivi al Covid-19, domenica prossima potrebbe dare forfait anche Smalling. Il centrale ha avuto una forte intossicazione alimentare. Solo ieri, dopo uno stop lungo una settimana, il centrale è tornato ad allenarsi: solo lavoro individuale, in attesa di avere via libera per aggregarsi al gruppo.

Fonseca sta comunque lavorando sul piano B che prevede l'utilizzo di uno tra Jesus e Cristante accanto a Mancini e Ibanez. Certa anche l’assenza di Dzeko risultato positivo al tampone di ieri, ma con carica virale molto bassa. L'obiettivo è il ritorno in campo per il 29 al San Paolo contro il Napoli

(Il Messaggero)