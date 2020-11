Ds: obiettivo su Javier Ribalta grazie al mega database Usa

La Roma torna ad affidarsi ai database: stavolta non per scovare i giovani talenti prima delle concorrenti, ma per portare a casa un ds. E' Retexo - Charles Gould il Ceo - la piattaforma di cui il club di Trigoria si servirà per scovare un direttore sportivo giovane, che non sia un accentratore e che sappia fidarsi del proprio istinto. Non dovrà essere necessariamente una figura esperta nel trading, visti i piani dei Friedkin di non cedere sempre i pezzi migliori - un esempio è l'offerta da 25 milioni del Leicester per Ibanez, rifiutata nell'ultima sessione di mercato -. In quest'ottica il profilo giusto potrebbe essere quello di Javier Ribalta, ora allo Zenit e per 5 anni uomo di fiducia di Marotta e Paratici alla Juventus. Si libererà a giugno, mentre il campionato russo si fermerà per la sosta invernale il 12 dicembre.

(Il Messaggero)