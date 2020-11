Ds della Roma, Campos full time ma solo da giugno: ecco le alternative

Tra i nomi che si rincorrono per occupare il ruolo di direttore sportivo alla Roma, rimane sulla cresta dell'onda quello di Luis Campos. Il dirigente portoghese, tuttavia, non si staccherebbe dalla sua residenza di Monte Carlo almeno nel breve periodo. La speranza concreta dei Friedkin, come riporta il quotidiano sportivo, è che la situazione possa essere "temporanea" e quindi che Campos, con cui sono andati in scena diversi incontri, faccia da consulente fino al termine della stagione per poi trasferirsi a Roma da giugno e occuparsi da vicino del club giallorosso.

Una figura "alla Baldini" è ciò che vorrebbe scongiurare Fienga che per questo propone nomi alternativi, da Piero Ausilio dell'Inter a Giovanni Sartori dell'Atalanta.

(Corriere dello Sport)

