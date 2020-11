Domani caccia al punto di Verona, Fonseca: «Non c'è stato nessun vantaggio»

E' fissata per domani l'udienza web per decidere sul ricorso effettuato dalla Roma in seguito al 3-0 a tavolino subito dai giallorossi a Verona per il pasticcio Diawara. Un punto che, al momento, pesa e come sulla classifica dei giallorossi. E anche Paulo Fonseca rivendica la paternità di quel punto in conferenza stampa: «È chiaro che non abbiamo avuto alcun vantaggio. È stato un errore. La pena non può essere la stessa per gli errori che producono un vantaggio e per quelli che non lo fanno. Sono fiducioso».

(Gasport)