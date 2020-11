Diritti tv, trattative sul minimo garantito

Prevista nella prima parte della prossima settimana una call di aggiornamento tra i presidenti dei club sulle trattative con la cordata Cvc, Advent e Fsi per la cessione di una quota di minoranza della newco con la Lega Serie A, dove confluiranno i diritti tv delle partite del massimo campionato.

La seduta sarà focalizzata sui 6 punti del progetto di valorizzazione della piattaforma: fra questi anche il minimo garantito. Così negli ultimi giorni si starebbero cercando di concretizzare le discussioni per arrivare ad un aumento del minimo garantito a favore dei club per un'entità di circa un centinaio di milioni in più.

L'ammontare annuo minimo distribuibile ai club nell'arco del triennio 2021-2024 era, nella versione presentata qualche settimana fa, pari a 1,08 miliardi, già al netto della remunerazione dovuta alla cordata. Su quest'ultima cifra si starebbe trattando per un incremento. La cordata dei fondi ha previsto una struttura principale dell'operazione che prevede un prezzo di acquisto di 1,6 miliardi di euro pagabile in 4 rate, senza alcuna rinuncia alla remunerazione pari al 10% dei proventi da parte degli investitori. La struttura alternativa prevede, invece, un prezzo di acquisto di 1,35 miliardi di euro con un contributo di «equity» (capitale di rischio) a supporto del minimo garantito fino a complessivi 500 milioni.

(Il Sole 24 Ore)