Diritti Tv: la Fiorentina, Perform e la frode ai loro danni. Colpo da 1,6 milioni di euro, scattano le denunce

Una truffa in piena regola quella di cui è stata vittima la Fiorentina, con la partecipazione inconsapevole di Dazn sotto la regia di due hacker spagnoli, che si erano fatti accreditare il denaro spettante al club toscano nel 2018. Un cambio del numero di conto su cui accreditare la somma di 1.6 milioni di euro non aveva insospettito Perform, società inglese con sede in Polonia licenziataria dei diritti tv che in Italia sono ridistribuiti a Dazn.

Il pagamento però non era finito nelle casse della Fiorentina, così Perform ha dovuto ripetere l'operazione utilizzando il vecchio numero di conto. La Polizia Postale è riuscita in seguito a risalire ai fratelli Antonio e Eduardo Luque Guerrero, rispettivamente 63 e 65 anni, cui è stato notificato un avviso di conclusione di indagine con l’accusa di frode informatica aggravata dal danno di rilevante gravità.

(Corriere Fiorentino)