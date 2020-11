Dino Da Costa, l’addio a una leggenda giallorossa

È scomparso ieri Dino Da Costa, brasiliano nato a Rio De Janeiro ma con lontane origini italiane che permisero alla Roma di tesserarlo come oriundo, in maglia giallorossa ha segnato 79 reti in 163 presenze. Un bottino che lo fa stare al decimo posto della classifica dei marcatori all time della Roma. Sono stati 12 inoltre i gol di Dino Da Costa nelle stracittadine: 9 in campionato, 2 in Coppa Italia e 1 nel corso del Trofeo Remo Zenobi. La sua stagione migliore con la maglia della Roma fu quella del 1956-57 quando realizzò 22 reti, conquistando il titolo di capocannoniere della Serie A. In Italia giocò anche con le maglie di Fiorentina, Atalanta, Juventus, Verona e Ascoli.

(corsera)