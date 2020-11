Dieci partite posson bastare per capire le ambizioni della Roma

Dieci partite in trentuno giorni, per capire quali saranno le reali ambizioni della Roma in questa stagione. Tra la gara di domenica 22 novembre all’Olimpico contro il Parma e quella del 23 dicembre, sempre in casa, contro il Cagliari passano tutte le aspettative dei romanisti. In campionato, nonostante la gara persa a tavolino contro il Verona alla prima giornata, i giallorossi (ancora imbattuti sul campo) si ritrovano con gli stessi punti del Napoli al terzo posto a -3 dal Milan capolista. In Europa League, i giallorossi guidano con 7 punti il girone: il discorso qualificazione potrebbe già essere chiuso giovedì 26 nella trasferta in Romania, contro il Cluj. Il prossimo vero esame, però, ci sarà il 29 in trasferta a Napoli, che alla ripresa affronterà il Milan capolista: se Gattuso dovesse vincere contro la sua ex squadra, e se il Sassuolo secondo perdesse qualche punto contro Verona o Inter, per la Roma (in caso di successo alla ripresa contro il Parma) la sfida del San Paolo potrebbe valere addirittura il primo posto.

(Corsera)