Dal punto in meno all’esclusione, Lotito rischia

[...] Nel frattempo, a tenere banco è la bufera che rischia di avere conseguenze pesantissime per la Lazio. L’inferno è scoppiato per i tamponi di Leiva, Strakosha e soprattutto Immobile. Il Synlab dell’Uefa ne rileva la positività il 26 ottobre prima di Bruges-Lazio, poi, nuovamente il 2 novembre prima di Zenit-Lazio. E Immobile non gioca. Però nel mezzo la Lazio affronta il Torino, perchè il laboratorio ‘Futura diagnostica’ di Avellino, scelto da Lotito per test in Italia e comunicato alla Lega di A, dice che è negativo. Lui, come Leiva e Strakosha. Lotito però non è convinto e venerdì scorso porta i suoi al Campus Biomedico a Roma, per effettuare ulteriori test. L’idea è quella di provare che l’Uefa si sbaglia. E invece è un boomerang, perchè il Campus trova i giocatori positivi al test rapido e al molecolare. [...]

Falso in atto pubblico, epidemia colposa e frode in pubbliche forniture: sarebbero queste le tre ipotesi di reato che hanno spinto la Procura di Avellino a sequestrare, sabato, nel laboratorio clinico campano e nel centro sportivo biancoceleste documenti relativi all’indagine. Le ipotesi sono al momento contestate a Massimiliano Taccone, titolare del laboratorio e non al padre Walter ex patron dell’Avellino e fondatore del laboratorio. [...]

(Quotidiano.net)