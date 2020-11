Da Manfredini a Totti a Mkhitaryan: il vizio della tripletta che esalta i tifosi

Domenica la Roma è riuscita a imporsi per 3-1 sul campo del Genoa grazie alla straordinaria tripletta di Mkhitaryan. In molti però hanno individuato alcuni accostamenti con alcuni dei grandi giocatori del passatto giallorosso, uno su tutti Francesco Totti. Lo storico numero 10 della Roma infatti venne schierato per la prima volta da falso nueve proprio a Marassi dove iniziò una nuova fase della propria carriera costellata di gol. La stessa posizione ricoperta dall'armeno domenica pomeriggio in sostanza. Per non parlare poi delle triplette siglate. Il ricordo vola a Pedro Manfredini, che ne realizzò nove, al punto da esser ribattezzato "ManTredini". Amedei ne mise a segno sette, Montella, Volk, Guaita e Balbo cinque, mentre sono a quota quattro Totti, Da Costa, Pruzzo e Dzeko, che i tifosi giallorossi sperano riveder segnare il prima possibile.

(La Repubblica)