Cristante jolly di Fonseca. Difensore o in mediana, ora non fa più differenza

L’ago della bilancia questa volta domenica contro il Parma sarà proprio lui, Bryan Cristante. Che Fonseca decida di andare avanti con la difesa a tre o di tornare a quella a quattro, contro la squadra di Liverani l’allenatore portoghese non potrà fare a meno di lui. Anche ieri, infatti, Chris Smalling si è allenato a parte, a causa dell’intossicazione alimentare che ne disturba la vita quotidiana già da qualche giorno. Fonseca, ovviamente, punta a recuperarlo (sono assenti anche Kumbulla e Fazio), ma se anche l'inglese dovesse alzare bandiera bianca, a disposizione dell’allenatore giallorosso resterebbero solo

due centrali: Ibanez e Mancini. Con loro, in caso, scenderebbe in campo proprio Cristante.

Nel caso in cui Smalling dovesse riuscire a tornare a disposizione di Fonseca, allora i tre in

difesa ci sarebbero e Cristante giocherebbe in mezzo al campo, al fianco di Jordan Veretout. Anche nel caso in cui il portoghese decida di tornare alla difesa a 4, Cristante verrebbe schierato a centrocampo e dei due mediani sarebbe quello deputato a schermare la difesa (mancherà anche Pellegrini). Tra l’altro, quanto Fonseca creda nelle capacità di Cristante lo dimostra anche il fatto che lo ha di fatto scelto come terzo capitano della squadra. E con il Parma, appunto, mancheranno ancora sia Dzeko sia Pellegrini e a guidare la squadra sarà proprio Bryan.

